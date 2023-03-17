Жители осажденного Сталинграда будут приравнены к категории ветеранов ВОВ

Фото: Москва 24

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что жители осажденного Сталинграда будут приравнены к категории ветеранов Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

"По поручению президента [РФ Владимира Путина] правительство подготовило поправки в законодательство, чтобы с этого года они [обладатели знака "Житель осажденного Сталинграда"] получали такие же привилегии, как и ветераны Великой Отечественной войны", – уточнил глава кабмина.

По словам Мишустина, речь также идет о гарантиях социальной защиты, в том числе праве на получение двух пенсий и ежемесячных денежных выплат. При необходимости могут быть предоставлены возможности по улучшению жилищных условий за счет средств федерального бюджета.

Премьер-министр РФ подчеркнул, что пережившим Великую Отечественную войну необходимо обеспечить "должное внимание". Он напомнил о 80-летии со дня победы в Сталинградской битве, которая, как заявил Мишустин, "напоминает о невероятном мужестве и силе духа нашего народа".

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации фотопроекта "Неизвестный герой" в столице. Жителям города, как он отметил в личном телеграм-канале, удалось установить имена пятерых солдат Великой Отечественной войны после изучения военных выпусков газеты "За счастье Родины".



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