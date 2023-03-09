Собянин принял решение о выплате ветеранам материальной помощи ко Дню Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин рассказал, что московским ветеранам и труженикам тыла окажут материальную помощь в связи с 78-й годовщиной Победы. Об этом он сообщил в своем официальном телеграм-канале.

"К 78-й годовщине Победы выплатим материальную помощь порядка 50 тысячам ветеранов. Размер выплат составит от 10 до 25 тысяч рублей", – говорится в публикации градоначальника.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о ежегодных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны в размере 75 тысяч рублей в преддверии Дня Победы. Предложение подразумевает внесение изменений в статьи 14, 15, 17, 18 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ.

Кроме того, согласно документу, выплаты должны получать участники и инвалиды ВОВ, награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", вдовы военнослужащих, которые погибли в период боевых действий 1941–1945 годов.



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