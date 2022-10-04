Собянин распорядился оказать матпомощь ветеранам к годовщине Битвы под Москвой

12:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столичные ветераны получат единовременную материальную помощь в связи с 81-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в Битве под Москвой. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.
В частности, матпомощь получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники обороны Москвы, награжденные медалью "За оборону Москвы", участники строительства оборонительных рубежей под Москвой, а также работники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, трудившиеся в столице в период с 22 июля 1941 по 25 января 1942 года.
В прошлом году размер выплаты увеличили в два раза, и сейчас он составляет 40 тысяч рублей. Ожидается, что в этом году выплату получит 2 681 ветеран.
Ранее Минобороны РФ рассекретило архивные документы, рассказывающие о контрнаступлении Красной армии под Москвой зимой 1941 года. Крупномасштабное контрнаступление войск Западного фронта под командованием генерала армии Георгия Жукова началось 5 декабря 1941 года. В ходе операции немецко-фашистские захватчики были отброшены на сотни километров от столицы. Некоторые документы того периода были засекречены до недавнего времени.
В новом разделе впервые опубликована оперативная карта Генштаба Красной армии с замыслом контрнаступления, а также журналы боевых действий соединений фронта, оперативные сводки, приказы 1-й ударной и 20-й армий и наградные материалы.
В статье "Год разгрома немцев под Москвой", до недавнего времени носившей гриф секретности, детально рассказывается о строительстве оборонительных сооружений на подступах к столице.
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