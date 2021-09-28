ФСБ обнародовала материалы об убийстве нацистами больных детей на Кавказе

17:58
Фото: Моя улица
Крымское управление ФСБ в рамках проекта "Без срока давности" рассекретило документы из архива об уничтожении нацистами больных детей на Северном Кавказе, сообщает РИА Новости.
В начале войны на курорт "Теберда" в Карачаевской автономной области Ставропольского края эвакуировали детей из нескольких санаториев Советского Союза, в том числе из Крыма. Зимой 1942 года место захватили нацисты.
По данным рассекреченных материалов, фашисты убили 47 лечившихся там еврейских детей. Сообщается, что их погрузили в герметично закупоренный автомобиль и отравили газом. Позже тела детей были сброшены в Тебердинское ущелье.
В составлении списков будущих жертв принимал участие главврач учреждения.
По информации очевидцев, 6 человек удалось спасти: при поступлении в санатории некоторые медики, вписывая данные в анкету, либо преднамеренно не заполнили графу "национальность", либо сделали ошибку.
Ранее были опубликованы архивные документы о готовящихся ударах Англии и Франции по СССР. Согласно архивам, целью англичан и французов были бакинские нефтепромыслы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: