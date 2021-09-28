ФСБ обнародовала материалы об убийстве нацистами больных детей на Кавказе

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Крымское управление ФСБ в рамках проекта "Без срока давности" рассекретило документы из архива об уничтожении нацистами больных детей на Северном Кавказе, сообщает РИА Новости.

В начале войны на курорт "Теберда" в Карачаевской автономной области Ставропольского края эвакуировали детей из нескольких санаториев Советского Союза, в том числе из Крыма. Зимой 1942 года место захватили нацисты.

По данным рассекреченных материалов, фашисты убили 47 лечившихся там еврейских детей. Сообщается, что их погрузили в герметично закупоренный автомобиль и отравили газом. Позже тела детей были сброшены в Тебердинское ущелье.

В составлении списков будущих жертв принимал участие главврач учреждения.

По информации очевидцев, 6 человек удалось спасти: при поступлении в санатории некоторые медики, вписывая данные в анкету, либо преднамеренно не заполнили графу "национальность", либо сделали ошибку.

Ранее были опубликованы архивные документы о готовящихся ударах Англии и Франции по СССР. Согласно архивам, целью англичан и французов были бакинские нефтепромыслы.