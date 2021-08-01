100-летнего бывшего охранника концлагеря "Заксенхаузен" предадут суду в ФРГ

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В ФРГ будут судить столетнего экс-охранника бывшего нацистского концлагеля "Заксенхаузен", сообщает газета Welt am Sonntag.

Начало процесса запланировано на октябрь и пройдет в окружном суде города Нойруппин. По информации следствия, мужчина работал в "Заксенхаузене" с января 1942 года по февраль 1945 года. Председатель суда Франк Штарк подчеркнул, что, учитывая возраст подозреваемого, ему разрешат присутствовать на слушаниях от 2 до 2,5 часов.

Через этот концлагерь, находившийся рядом с городом Ораниенбургом, с 1936 по 1945 год прошло более 200 тысяч человек, из которых десятки тысяч погибли. "Заксенхаузен" был освобожден советскими войсками 22-23 апреля 1945 года.

Ранее стало известно, что в Германии готовят новый запрос о правовой помощи к России по делам о преступлениях нацистов во время Великой Отечественной войны. Старший прокурор, замглавы центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в немецком Людвигсбурге Томас Вилл сообщил, что немецкий запрос к Следственному комитету РФ по делу о геноциде в Ейске все еще открыт.

