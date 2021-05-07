В ФРГ готовят новый запрос о правовой помощи к РФ по преступлениям нацистов

Фото: Евгений Халдей/ТАСС

В Германии готовят новый запрос о правовой помощи к России по делам о преступлениях нацистов во время Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости.

Старший прокурор, замглавы центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в немецком Людвигсбурге Томас Вилл сообщил, что немецкий запрос к Следственному комитету РФ по делу о геноциде в Ейске все еще открыт.

Он добавил, что несколько недель назад в Центральном архиве Минобороны РФ в Подольске опубликовали новые документы, в частности, о концентрационных лагерях и лагерях для военнопленных на территории бывшего СССР.

Сейчас готовится запрос о правовой помощи в СК по этому поводу и по другим расследованиям.

В марте сообщалось, что Следственный комитет решил объединить уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения в одно.

Речь идет об уголовных делах о массовых убийствах в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области, о карательных операциях членов Зондеркоманды СС-10 "а" по уничтожению советских граждан в Ейском детском доме, где убили свыше 200 детей, а также об обстоятельствах уничтожения людей, содержавшихся в бывших концлагерях в поселке Моглино Псковской области и в районе Симферополя.

Туда же включили дела о массовых убийствах мирных граждан в Ростовской области в 1942 году, где расстреляли более 30 тысяч человек. Это было рядом с поселком Змиевская Балка, городом Шахты и в Морозовском районе.

Возбуждено уголовное дело о геноциде народов Советского Союза немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Подробности о массовых убийствах мирного населения во времена ВОВ во многих российских регионах стали известны благодаря раскопкам и рассекречиванию архивов.