СК решил объединить дела о зверствах нацистов против мирных граждан СССР

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Следственный комитет РФ решил объединить уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения в одно, сообщил глава СК Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.

Речь идет об уголовных делах о массовых убийствах в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области, о карательных операциях членов Зондеркоманды СС-10 "а" по уничтожению советских граждан в Ейском детском доме, где убили свыше 200 детей, а также об обстоятельствах уничтожения людей, содержавшихся в бывших концлагерях в поселке Моглино Псковской области и в районе Симферополя.

Туда же включили дела о массовых убийствах мирных граждан в Ростовской области в 1942 году, где расстреляли более 30 тысяч человек. Это было рядом с поселком Змиевская Балка, городом Шахты и в Морозовском районе.

По словам Бастрыкина, возбуждено уголовное дело о геноциде народов Советского Союза немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Он призвал установить и осудить всех нацистских преступников, а в случае их смерти – предать огласке их имена и преступления.

Глава СК добавил, что подробности о массовых убийствах мирного населения во времена ВОВ во многих российских регионах стали известны благодаря раскопкам и рассекречиванию архивов.

Ранее СК РФ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту массовых расстрелов мирных жителей во время оккупации 1942–1943 годов. Дело завели на основании архивных материалов управления ФСБ России.

Как пояснили в СК, были получены данные, что во время Великой Отечественной войны практически в каждом районе края в период оккупации производилось массовое уничтожение мирного населения.

До этого СК возбудил уголовное дело о геноциде в Ростовской области в 1942–1943 годах. Останки 266 человек были найдены в Миллеровском районе.