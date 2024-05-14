Вучич объяснил решение встретиться с Зеленской и Кулебой в Белграде

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белграду необходимо сотрудничать с Киевом, который не признает Косово, поэтому он принял у себя в стране главу МИД Украины Дмитрия Кулебу и жену украинского лидера Владимира Зеленского Елену.

"А чего вы хотите от меня, не разговаривать со страной с 40 миллионами населения, которая никогда ничего плохого не сделала Сербии? Которая не признала Косово?" – приводит его слова РИА Новости.

Вучич заявил, что его задача заключается в том, чтобы попросить Украину "не быть на другой стороне" при голосованиях в Совете Европы и Генассамблее ООН по вопросу Косово. Он также подчеркнул, что сотрудничать с Киевом, в том числе с экономической точки зрения, является нормальным и не является чем-то плохим. Президент Сербии заявил, что работает только для своей страны.

"Хотите и теперь сказать, что я русский наймит? Я ни русский наймит, ни европейский, ни американский", – подчеркнул сербский лидер.

Во время встречи Вучич также заверил Кулебу, что посол Сербии скоро будет возвращен к исполнению своих обязанностей в Киеве.

Ранее сообщалось, что супруга Вучича Тамара приняла в Белграде Елену Зеленскую. Они присутствовали в ректорате Университета на церемонии подписания соглашения о научном, образовательном и культурном сотрудничестве между университетами Белграда и Киева.