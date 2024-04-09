Макрон призвал Сербию к тесному согласованию внешнеполитических решений с ЕС

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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Сербию к более тесному согласованию решений в области внешней политики с Евросоюзом, сообщает RT.

По его словам, Сербии не стоит сомневаться, что ее будущее в Евросоюзе, и нигде более. Макрон подчеркнул, что это стратегический выбор, который снова нужно подтвердить.

Французский лидер добавил, что "никакие превратности" не должны заставить Сербию "усомниться" в этом пути.

Ранее президент Сербии Александр Вучич пожаловался на внешнее давление на Сербию и Республику Сербскую Боснии и Герцеговины (РС БиГ) введением персональных санкций в отношении сербских политических лидеров из-за конфликта на Украине. По его словам, главной целью такого давления является желание заставить Сербию "умолять кого-то великого извне" и идти на уступки.

До этого США ввели санкции против главы сербской разведки Александра Вулина. В Службе внешней разведки России заявили, что подобные рестрикции рассматриваются как попытка Вашингтона "грубо вмешаться в дела независимой страны".

