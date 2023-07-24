СВР квалифицировала санкции против Вулина как акт агрессии США против Сербии

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Внесение директора Агентства безопасности и информации Сербии Александра Вулина в санкционные списки США расценивается как акт американской агрессии против Белграда. Об этом сообщается в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

"Квалифицируем этот шаг (санкции против Вулина. – Прим. ред.) как очередную попытку Вашингтона грубо вмешаться в дела независимой страны и новый акт американской агрессии в отношении сербского государства", – указано в сообщении.

Как считают в СВР, США вводят санкции против любого, кто готов отстаивать национальные интересы своей страны и отказывается "плясать под дудку американцев". В СВР назвали такие действия американских властей проявлением слабости и растерянности.

Кроме того, в разведке выразили мнение, что в этом и заключается мировой порядок, к которому стремится администрация президента Штатов Джо Байдена.

Верный своей истории и традициям сербский народ не вписывается в миропорядок Белого дома, поэтому и страдает от санкций, резюмируется в сообщении.

Ранее США ввели санкции против главы сербской разведки, бывшего руководителя МВД Александра Вулина.

До этого сообщалось, что министра хозяйства (экономики) Сербии Раде Басту отправили в отставку по запросу первого вице-премьера и министра иностранных дел страны Ивицы Дачича, а также главы партии "Единая Сербия" Драгана Марковича Палмы.

Баста известен тем, что призывал ввести санкции против России. По его словам, Сербия платит высокую цену за отказ от введения ограничений.

В Белграде прошли акции в поддержку косовских сербов и России