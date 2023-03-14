Захарова прокомментировала слова министра экономики Сербии о санкциях против РФ

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление министра экономики Сербии Раде Баста, который выступил за введение антироссийских санкций.

Ранее Раде Баста заявил, что Сербия платит высокую цену за то, что не ввела санкции против РФ. Он также сообщил о давлении, которое оказывается на президента страны Александра Вучича.

"Какая-то странная позиция: давит на Сербию Америка, а сербский министр призывает выступить против России. Может, лучше сербскому министру решительно высказаться против давления на свою страну?" – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Она подчеркнула, что Россия, в отличие от Соединенных Штатов, всегда уважала Сербию и ее народ. Кроме того, по ее словам, введение антироссийских санкций не остановит давление со стороны США, а, наоборот, только усилит его.

До этого ЕС продлил на полгода санкции против почти 1,5 тысячи физических лиц и 205 организаций из РФ из-за конфликта на Украине. Вместе с тем в Евросоюзе добавили, что ограничительные меры были продлены без изменений в составе санкционных списков. Действие прежних санкций истекало 15 марта.

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