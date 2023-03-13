Совбез ООН должен принять резолюцию о расследовании взрывов на "Северных потоках" – МИД РФ

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Совет безопасности ООН должен принять резолюцию об учреждении независимой комиссии по расследованию взрывов на "Северных потоках", сообщается в телеграм-канале МИД РФ.

"Российская делегация провела четыре раунда переговоров, пытаясь выработать приемлемый для всех членов Совбеза текст", – заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она отметила, что поиск необходимого компромисса будет продолжаться с учетом важности установления заказчиков и исполнителей теракта.

По словам Захаровой, в дипведомстве обратили внимание на информацию, что в исключительной экономической зоне Дании на расстоянии 30 километров от места взрывов был найден предмет, который может быть элементом взрывного устройства.

Дипломат подчеркнула, что найденный предмет подтверждает острую необходимость в срочном принятии Совбезом ООН резолюции об учреждении генсекретарем соответствующей комиссии.

Захарова также заявила, что вызванный в министерство иностранных дел России посол Дании Якоб Хеннингсен на встрече в понедельник ограничился общими словами по теме расследования взрывов на "Северных потоках".

По словам дипломата, уход стран Запада от конструктивной работы над проектом резолюции свидетельствует о намеренно создаваемых препятствиях в установлении истины взрывов на "Северных потоках".

В сентябре 2022 года на газопроводах "Северный поток" произошли три утечки. Первую установили на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была найдена в шведской экономической зоне 29 сентября.

Танкер под флагом Греции неделю находился у мест взрывов на "Северных потоках"

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