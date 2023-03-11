Немецкий эксперт заявил, что подрыв "Северных потоков" организовало государство

Фото: kustbevakningen.se

Научный сотрудник берлинского фонда "Наука и политика" Йоран Свистек, заявил, что диверсии на "Северных потоках" могло совершить только государство. Об этом он заявил в эфире канала ZDF.

По мнению Свистека, средства для диверсии возможно получить лишь при поддержке крупной организации, включая официальные власти.

Эксперт считает, что диверсии такого масштаба просто не могла организовать "какая-то там ни с кем не связанная группа", как об этом писали в западных СМИ. По его мнению, планирование такого масштабного теракта требует месяцев или нескольких лет подготовки.

Кроме того, заявляет Свистек, для совершения подобной диверсии необходима финансовая поддержка и оборудование. Он подчеркивает, что взрывчатку для такого саботажа "нельзя просто так купить на строительном рынке".

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации США сообщила, что диверсии на "Северных потоках" могла провести проукраинская группировка. Согласно информации газеты, группировка якобы действовала без ведома президента Украины Владимира Зеленского и центральных властей в Киеве, а сами исполнители теракта якобы были "противниками Владимира Путина".

При этом подробностей о том, кто состоял в этой группе и кто ею руководил, в материале не приводилось.

В сентябре 2022 года на газопроводах "Северный поток" произошли три утечки. Первую установили на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была найдена в шведской экономической зоне 29 сентября.



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