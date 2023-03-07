Диверсии на "Северных потоках" могла провести проукраинская группировка – СМИ

Фото: kustbevakningen.se

Новые разведданные говорят о том, что диверсии на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" могла провести проукраинская группировка, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.

Согласно полученной информации, группировка якобы действовала без ведома Владимира Зеленского и центральных властей в Киеве. При этом исполнители теракта якобы были "противниками Владимира Путина". Кто состоял в этой группе и кто ею руководил, не говорится.

В материале издания отмечается, что, по мнению чиновников, изучивших разведданные, диверсанты, скорее всего, были украинскими или российскими гражданами. Возможно, имел место смешанный состав.

Также говорится, что взрывчатку на газопроводах, вероятно, заложили опытные водолазы, которые не имеют отношения к армии или спецслужбам. При этом американские официальные лица заявили, что не нашли доказательств причастности к этим атакам российских властей, как и граждан Великобритании и США.

По мнению автора материала, любые указания на причастность Киева к этому инциденту могут сказаться на отношениях с Германией и подорвать поддержку со стороны немецкой общественности.

Газета пишет, что недавно представители властей США обсудили данные разведки с европейскими партнерами, которые занимаются расследованием диверсий. Также говорится, что после получения этих данных оптимизм Вашингтона по поводу установления ответственных во взрывах вырос, хотя расследование и может занять еще время.

В сентябре прошлого года на газопроводах "Северный поток" произошли три утечки. Первую установили на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была найдена в шведской экономической зоне 29 сентября.

Затем лауреат Пулитцеровской премии, журналист Сеймур Херш опубликовал собственное расследование, согласно которому причастными к ЧП на газопроводах являются США и Норвегия.

Он уверен, что американские водолазы во время учений НАТО установили под газопроводами взрывчатку летом 2022 года. Через три месяца после установки ее активировали норвежцы.



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