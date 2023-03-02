В ЕП узнали о мерах ЕС для расследования взрывов на "Северных потоках"

Фото: kustbevakningen.se

Европарламентарий из Испании Ману Пинеда обратился к главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю с целью узнать о ходе расследования дела о взрывах на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом сообщает RT со ссылкой на запрос Пинеды.

В своем обращении он спросил, какие меры в рамках расследования были приняты и каких результатов удалось достичь. Он также напомнил про журналистское расследование, которое указывает на причастность США и Норвегии к терактам.

"Это был бы уже не первый раз, когда руководство США, включающее Байдена (президент Штатов Джо Байден. – Прим. ред.), заручившись помощью одной из стран Северной Европы, использует доверительные отношения c ЕС и членство в НАТО для осуществления действий, которые противоречат европейским интересам", – говорится в обращении.

Пинеда напомнил о ситуации, когда американцы следили за лидерами Евросоюза. ЕС обещал дать атакам против энергетической инфраструктуры единый и решительный ответ, подчеркнул европарламентарий. Он также спросил, планируется ли запрос к США с целью получить объяснения об их предполагаемой роли в произошедшем.

Три утечки произошли на "Северных потоках" 26 сентября прошлого года. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была обнаружена в шведской экономической зоне 29 сентября.

8 февраля 2023 года американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш представил расследование, согласно которому водолазы Штатов во время учений Североатлантического альянса установили взрывчатку под газопроводами "Северный поток" и "Северный поток – 2" летом 2022 года. Через три месяца после установки взрывчатку активировали норвежцы.

Уже 24 февраля Херш назвал мотивы, которыми США руководствовались. По его словам, Белый дом пошел на подрыв ради того, чтобы Европа поддерживала НАТО в противостоянии с Россией.

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