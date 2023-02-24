Журналист Херш назвал мотивы США для подрыва "Северных потоков"

Фото: kustbevakningen.se

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш назвал мотивы, которыми по его мнению США руководствовались при планировании диверсий на "Северных потоках". Об этом он заявил в беседе с RT.

По словам журналиста, Вашингтон пошел на подрыв газопроводов ради того, чтобы Европа поддерживала НАТО в конфликте против России. Херш считает, что президент США Джозеф Байден устроил диверсии на российских газопроводах ради того, чтобы помешать Германии при быстром наступлении зимы открыть "Северный поток-2".

"Немецкие власти ввели санкции, чтобы остановить трубопровод, но они должны были открыть новый. В этом было обоснование миссии: они следят за тем, чтобы Европа и Западная Европа продолжали поддерживать НАТО и поставляли оружие в то, что совершенно точно является прокси-войной против России", – заявил он.

8 февраля Херш представил результаты расследования, согласно которым американские водолазы во время летних учений НАТО в 2022 году установили взрывчатку под газопроводами. По его словам, 26 сентября самолет Военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй, который и привел в действие взрывчатку.



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