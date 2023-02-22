Великобритания в ООН осудила диверсию на "Северных потоках"

Фото: kustbevakningen.se

Лондон осуждает диверсию, произошедшую на "Северных потоках" в прошлом году. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН сотрудник британского постпредства при всемирной организации Томас Фиппс.

"Соединенное Королевство осуждает акты диверсии, которые были направлены против газопровода "Северный поток", – приводит его слова ТАСС.

Фиппс также выступил с поддержкой расследования Германии, Дании и Швеции. Он заявил, что Великобритания приветствует проведение технических расследований и ожидает их результатов.

Постпред РФ при организации Василий Небензя в свою очередь, заявил, что Запад стремится объективно расследовать диверсию на "Северных потоках". По его словам, национальные расследования Германии, Дании и Швеции направлены лишь на то, чтобы выгородить США.

Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, что международная организация не может на данный момент проверить обвинения,выдвинутые в связи с подрывами "Северных потоков".

Три утечки были обнаружены на "Северных потоках" 26 сентября 2022 года. Первую из них зафиксировали на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне. Другие две – на обеих нитках "Северного потока – 1". Четвертая утечка была обнаружена в экономической зоне Швеции 29 сентября.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш представил результаты своего расследования, согласно которому, взрывчатку под газопроводами установили специалисты из США во время учений НАТО. По мнению журналиста, в сентябре самолет Военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй, который и привел в действие взрывчатку.

В ЕК назвали спекуляцией расследование Херша о диверсии на "Северных потоках"

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