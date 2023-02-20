Мировое сообщество вправе требовать расследования взрывов на "Северных потоках" – МИД КНР

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Мировое сообщество вправе требовать тщательного расследования взрывов на "Северных потоках", учитывая их серьезные последствия, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, некогда эти два газопровода назывались "спасательной веревкой" для европейской энергетики, и взрывы на них оказали серьезное негативное влияние на мировой энергетический рынок и глобальную экологию.

"Крайне необходимо провести объективное, беспристрастное и профессиональное расследование по этому делу", – считает дипломат.

Он выразил недоумение в связи с "необычным молчанием" американских официальных лиц и СМИ. Также он предположил, что у европейских стран есть много опасений.

8 февраля лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш выпустил расследование, в котором заявил о причастности США и Норвегии к терактам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2".

Он утверждал, что водолазы США в ходе учений НАТО установили взрывчатку под газопроводами летом 2022 года. Через три месяца после установки взрывчатку дистанционно активировали норвежцы.

Три утечки обнаружили на "Северных потоках" в конце сентября 2022 года. Первая произошла на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне. Другие две – на обеих нитках "Северного потока".

Четвертая утечка произошла в шведской экономической зоне 29 сентября.



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