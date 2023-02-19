В Белом доме заявили о непричастности США к взрывам на "Северных потоках"

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

В Белом доме заявили о непричастности Соединенных Штатов к взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби, с которыми он выступил в эфире телеканала "Фокс".

"Соединенные Штаты никаким образом не причастны к этому", – сказал Кирби.

Он также подчеркнул, что в статье американского журналиста Сеймура Херша совсем нет правды.

Ранее Херш заявил, что водолазы Соединенных Штатов в ходе учений НАТО установили взрывчатку под газопроводами "Северный поток" и "Северный поток – 2" летом 2022 года.

По утверждению журналиста, через три месяца после установки взрывчатку дистанционно активировали норвежцы.

Позже Херш заявил, что президент США Джо Байден из-за страха перенес диверсию на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" с июня на сентябрь 2022 года.



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