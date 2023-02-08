В Совфеде прокомментировали данные о причастности США к подрыву "Северных потоков"

Фото: kremlin.ru

Если американское правительство уклонится от судебного разбирательства по обвинению в причастности к взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", это будет означать признание вины, считает глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

"Посмотрим, подаст ли Белый дом в суд. Если Белый дом уклонится от судебного разбирательства – это будет признанием вины, несмотря на формальное отрицание, что взрыв на "Северном потоке" организовало правительство США", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что в подрыве газопроводов замешаны Соединенные Штаты. По его словам, американские водолазы установили взрывчатку под прикрытием учений НАТО, а спустя три месяца ее активировали норвежцы.

В свою очередь, в Пентагоне настаивают на непричастности Вашингтона к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2".

Три утечки были обнаружены на "Северный потоках" 26 сентября 2022 года. Первая произошла на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока – 1". Четвертая утечка 29 сентября произошла в исключительной экономической зоне Швеции.



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