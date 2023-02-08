В Белом доме отвергли обвинения в причастности США к подрыву "Северных потоков"

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В Белом доме отвергли обвинения в подрыве Соединенными Штатами Америки газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.

Соответствующие сообщения она назвала совершенной ложью и полной фикцией.

Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что водолазы США установили взрывчатку под "Северными потоками" во время учений НАТО. По его словам, спустя три месяца после этого взрывчатку дистанционно активировали норвежцы.

Херш также предположил, что американский лидер Джо Байден решился на диверсию после того, как больше девяти месяцев проводил секретные обсуждения с командой по национальной безопасности.

Три утечки были обнаружены на "Северный потоках" 26 сентября 2022 года. Первая произошла на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне. Другие две – на обеих нитках "Северного потока – 1".

Четвертая утечка произошла в шведской экономической зоне 29 сентября.



Германия назовет виновников в диверсии на "Северных потоках" при наличии доказательств

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