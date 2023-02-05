Пушков раскритиковал заявление ФРГ о расследовании взрывов на "Северных потоках"

Фото: Агентство ''Москва''/Андрей Любимов

Сенатор Совфеда Алексей Пушков раскритиковал заявление генпрокурора Германии о расследовании диверсий на "Северных потоках".

Ранее генпрокурор ФРГ Питер Франк заявил, что у Германии нет доказательств причастности России к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2".

"Потрясающая по "глубине" и "тонкости" выводов работа правоохранительных органов Германии относительно подрыва газопроводов в Балтийском море", – написал Пушков в своем телеграм-канале.

По словам сенатора Совфеда, в Берлине прекрасно знают, кто стоит за диверсиями на газопроводах, однако Германия предпочитает лишь делать "глубокомысленные" заявления об отсутствии доказательств причастности России.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц вынужден оправдываться, скрывая информацию о диверсиях на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2".

Захарова отметила, что позиция ФРГ в расследовании диверсий является двойственной. С одной стороны, официально Германия решительно заинтересована в выявлении организаторов терактов. С другой стороны, реальные действия ФРГ противоречат подобному настрою.

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