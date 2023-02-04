Подозрение о диверсии на "Северных потоках" еще не подтвердилось, заявили в ФРГ

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

У Германии нет доказательств причастности России к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", сообщил "Welt am Sonntag" генпрокурор страны Питер Франк.

Он рассказал, что с помощью двух исследовательских судов с места происшествия взяли пробы воды и грунта и фрагменты трубопроводов, но полученная информация не указывает на связь с Россией.

"Это не может быть доказано в данный момент, расследование продолжается. В настоящее время мы оцениваем все это в судебно-медицинской экспертизе. Но что я могу сказать, так это то, что подозрение, что это была иностранная диверсионная акция, еще не подтвердилось", – сказал Франк.

26 сентября на "Северных потоках" зафиксировали три утечки. Первую из них выявили на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне. Другие две зафиксировали на обеих нитках "Северного потока – 1". Четвертая утечка произошла в шведской экономической зоне 29 сентября.

Владимир Путин назвал аварии на "Северных потоках" актом международного терроризма, целью которого было подорвать энергобезопасность всего континента, а также блокировать источники дешевой энергии.

Германия назовет виновников в диверсии на "Северных потоках" при наличии доказательств

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