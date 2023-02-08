В Пентагоне настаивают на непричастности США к подрыву "Северных потоков" – СМИ

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Минобороны США настаивает на непричастности Вашингтона к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства подполковника Гаррона Гэрна.

Гэрн вновь повторил позицию американских властей относительно инцидента, напомнив слова заместителя помощника главы Минобороны страны Лоры Купер, которая в октябре прошлого года утверждала, что США не имеют отношения к случившемуся.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что в подрыве газопроводов замешаны Соединенные Штаты. По его словам, американские водолазы установили взрывчатку под прикрытием учений НАТО, а спустя три месяца ее активировали норвежцы.

Три утечки были обнаружены на "Северный потоках" 26 сентября 2022 года. Первая произошла на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока – 1". Четвертая утечка 29 сентября произошла в исключительной экономической зоне Швеции.



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