Журналист заявил, что Байден из-за страха перенес подрыв "Северных потоков"

Фото: depositphotos/palinchak

Американский президент Джо Байден из-за страха перенес диверсию "Северных потоков" с июня на сентябрь 2022 года. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в интервью Berliner Zeitung.

Ранее Херш сообщил, что водолазы Соединенных Штатов во время учений НАТО установили взрывчатку под газопроводами "Северный поток" и "Северный поток – 2" летом 2022 года.

После этого, по словам журналиста, Белый дом занервничал. В частности, Байден сказал, что боится это делать. В связи с этим он передумал и издал новый приказ, по которому бомбы можно было взорвать дистанционно в любой момент, что и сделали норвежцы три месяца спустя, считает Херш.

Журналист отметил, что многие высокопоставленные участники этой операции выступали против проекта, считая его безумным. При этом из-за промедления сдетонировали только шесть бомб из восьми заложенных на газопроводе, уточнил Херш.

До этого Сеймур Херш заявил, что диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" стали невообразимой глупостью со стороны Соединенных Штатов, поскольку это подталкивает Европу к более тесным экономическим связям с Китаем.

Журналист предположил, что американский лидер в своем решении руководствовался не экономическими, а политическими причинами. Таким образом он хотел предотвратить возможный отказ ФРГ поддерживать Киев ради получения газа из России, заявил Херш.

Эксперты указали на косвенные доказательства причастности США к взрывам "Северных потоков"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!