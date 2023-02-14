Журналист назвал подрыв "Северных потоков" невообразимой глупостью США

Фото: kustbevakningen.se

Диверсии на "Северных потоках" стали невообразимой глупостью со стороны Соединенных Штатов, поскольку это подталкивает Европу к более тесным экономическим связям с Китаем. Таким мнением поделился американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в эфире подкаста War Nerd.

До этого журналист опубликовал статью, в которой поделился, что взрывы на трубопроводах были организованы по распоряжению президента США Джо Байдена.

Херш предположил, что Байден в своем решении руководствовался не экономическими, а политическими причинами. Таким образом американский лидер хотел предотвратить возможный отказ ФРГ поддерживать Киев ради получения газа из России, заявил журналист.

"Байден хочет войны. Не спрашивайте, почему президенты хотят воевать, наверное, это хорошо для их рейтингов. Он хочет показать, что Россия ослабнет, считает, что это хорошо для США в политическом смысле", – передает слова Сеймура Херша ТАСС.

Ранее эксперт по военно-политическим вопросам Михаил Александров заявил, что Пентагон специально запустил объекты над США для отвлечения внимания от "Северных потоков". Александров отметил, что после заявления Сеймура Херша об установке водолазами США в ходе учений НАТО взрывчатки под газопроводами "Северный поток" и "Северный поток – 2" летом 2022 года Соединенные Штаты намеренно раскрутили тему по поводу сбитых летательных аппаратов для того, чтобы перевести внимание общественности.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что руководство США своими действиями и заявлениями фактически признают свою причастность к диверсиям на "Северных потоках". По его словам, сегодня американские чиновники и вовсе "с удовольствием говорят" о своей роли в случившемся. Штаты пошли на этот шаг, поскольку Евросоюз, питаемый российскими энергоресурсами, стал угрожать монополии американского бизнеса, считает Лавров.

Эксперты указали на косвенные доказательства причастности США к взрывам "Северных потоков"

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