Власти США фактически признают вину за взрывы на "Северных потоках" – Лавров

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Руководство США своими действиями и заявлениями фактически признают свою причастность к диверсиям на "Северных потоках". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении на тему "Россия и мир", записанном в рамках проекта "Разговоры о важном".

"По сути дела, американские официальные лица признают, что взрывы, произошедшие на "Северном потоке – 1" и "Северном потоке – 2", – их рук дело", – сказал министр.

По его словам, сегодня американские чиновники и вовсе "с удовольствием говорят" о своей роли в случившемся. Штаты пошли на этот шаг, поскольку Евросоюз, питаемый российскими энергоресурсами, стал угрожать монополии американского бизнеса, считает Лавров.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что в подрыве газопроводов замешаны Соединенные Штаты. По его словам, американские водолазы установили взрывчатку под прикрытием учений НАТО, а спустя три месяца ее активировали норвежцы.

Три утечки были обнаружены на "Северный потоках" 26 сентября 2022 года. Первая произошла на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока – 1". Четвертая утечка 29 сентября произошла в исключительной экономической зоне Швеции.



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