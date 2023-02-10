В МИД КНР заявили, что США должны объясниться по ситуации с "Северными потоками"

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Соединенные Штаты должны объясниться перед мировым сообществом по ситуации с "Северными потоками", если расследование журналиста Сеймура Херша соответствует действительности, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, Пекин обратил внимание на публикацию Херша о причастности Вашингтона к взрывам на газопроводах. Мао Нин отметила, что теракт оказал значительное негативное влияние на глобальную экологию и усложнил ситуацию на мировом энергетическом рынке.

Представитель МИД КНР добавила, что, если публикация правдива, США должны понести ответственность за свое неприемлемое поведение.

Три утечки были обнаружены на "Северных потоках" 26 сентября 2022 года. Первая из них произошла на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две утечки произошли на обеих нитках "Северного потока – 1".

Четвертая утечка была зафиксирована в шведской экономической зоне 29 сентября.

Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что водолазы США в ходе учений НАТО установили взрывчатку под газопроводами летом прошлого года.

По утверждению журналиста, 26 сентября самолет Военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй. Именно он и привел в действие взрывчатку.

Эксперты указали на косвенные доказательства причастности США к взрывам "Северных потоков"

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