За подрывом "Северного потока" следил самолет-разведчик США – данные Flightradar24

Фото: kustbevakningen.se

Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon утром 26 сентября 2022 года следил за последствиями утечки на газопроводе "Северный поток" в Балтийском море. Об этом со ссылкой на данные портала Flightradar24 пишет РИА Новости.

Согласно сохранившимся на ресурсе записям, самолет, прилетевший из Атлантики, прошел над Данией, подлетел к острову Борнхольм и заправился над Польшей. Затем разведчик вернулся обратно и совершил полный круг над районом происшествия.

Впоследствии самолет ушел в сторону от места утечки, постепенно снижая высоту полета до 2 200 метров, отключил транспондер и исчез с радаров.

Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает, что американский самолет в районе происшествия зафиксировал выход газа из разрушенного трубопровода. Кроме того, по мнению Коротченко, пилот провел мониторинг района на предмет нахождения в нем подлодок и кораблей, которые могли бы стать свидетелями произошедшего.

По мнению эксперта, маршрут самолета, который был составлен с учетом дозаправки над Польшей, был рассчитан с большой точностью и совпадает со временем происшествия, что подтверждает версию американского журналиста Сеймура Херша, который заявил о том, что США установили взрывчатку под "Северными потоками" в ходе учений НАТО.

Минобороны США настаивает на непричастности Вашингтона к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Согласно позиции американских властей, США не имеют отношения к данному инциденту.

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