В Госдуме предложили обсудить статью Херша на площадке комиссии по биолабораториям

Фото: kustbevakningen.se

Расследование статьи американского журналиста Сеймура Херша о причастности США к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" следует обсудить в рамках уже созданной комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американских биолабораторий на Украине, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

"Это очень серьезная информация, которая требует детального обсуждения. Считаю, что депутаты Государственной думы могли бы официально пригласить Херша для более подробного доклада о его проделанной журналистской работе", – приводит его слова РИА Новости.

Три утечки были обнаружены на "Северный потоках" 26 сентября 2022 года. Первая произошла на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне. Другие две – на обеих нитках "Северного потока – 1".

Четвертая утечка произошла в шведской экономической зоне 29 сентября.

Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что водолазы Соединенных Штатов в ходе учений НАТО установили взрывчатку под газопроводами летом прошлого года.

По утверждению журналиста, 26 сентября самолет военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй. Именно он и привел в действие взрывчатку.

В свою очередь, в Белом доме и ЦРУ отрицают причастность Вашингтона к диверсии на газопроводах, называя эту информацию ложью и вымыслом.



В Кремле призвали провести международное расследование подрыва "Северных потоков"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!