В МИД Норвегии отреагировали на обвинения в подрыве "Северных потоков"

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Министерство иностранных дел Норвегии отвергает причастность страны к диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". В ведомстве назвали чушью подобные обвинения.

"Эти обвинения – чушь", – передает РИА Новости комментарий министерства.

Три утечки были обнаружены на "Северный потоках" 26 сентября 2022 года. Первая произошла на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне. Другие две – на обеих нитках "Северного потока – 1".

Четвертая утечка произошла в шведской экономической зоне 29 сентября.

Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что водолазы Соединенных Штатов в ходе учений НАТО установили взрывчатку под газопроводами летом прошлого года.

По утверждению журналиста, 26 сентября самолет военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй. Именно он и привел в действие взрывчатку.

В свою очередь, в Белом доме и ЦРУ отрицают причастность Вашингтона к диверсии на газопроводах, называя эту информацию ложью и вымыслом.



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