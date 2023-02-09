В МИД РФ предупредили США о последствиях из-за подрыва "Северных потоков"

Фото: kustbevakningen.se

Расследование журналиста Сеймура Херша о причастности Соединенных Штатов к подрыву газопроводов "Северный поток" обернется для Вашингтона последствиями, российская сторона в этом не сомневается, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Об этом сообщает РИА Новости.

"По большому счету вчерашняя публикация подтвердила то, что мы в качестве вывода для себя сделали, – официальный представитель МИД вчера еще отфиксировала, что у нас никогда не было сомнений в том, что США, возможно, другие натовские страны причастны к этой возмутительной диверсии", – сказал Рябков.

Он отметил, что Запад стремился скрыть любую информацию о расследовании, не подпуская к нему Москву под откровенно демагогическими предлогами. По словам Рябкова, это явно свидетельствовало о сомнительности данной ситуации, а опубликованное расследование только подтвердило такие выводы. Говоря о формате возможных действий по привлечению США к ответственности с учетом публикации Херша, Рябков отметил, что данный вопрос нуждается в изучении.

"Я думаю, что последствия этого будут, они просто не могут не появиться, несмотря на все многочисленные опровержения, которые моментально последовали от официальных лиц из Вашингтона", – заключил Рябков.

Ранее лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своей публикации написал, что водолазы США установили взрывчатку под газопроводами летом 2022 года в ходе учений НАТО. По его словам, в сентябре устройство дистанционно активировали норвежцы.

Соответствующие обвинения руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон назвала ложью и полной фикцией. Официальный представитель Пентагона подполковник Гаррон Гэрн также указал на непричастность Вашингтона к теракту.

МИД РФ оценил расследование журналиста о причастности США к подрыву "Северных потоков"

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