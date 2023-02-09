Володин назвал Байдена террористом за уничтожение энергетической инфраструктуры партнеров

Фото: АР/Jacquelyn Martin

Американский лидер Джо Байден вписал себя в историю как террорист, его слова в конгрессе напоминают слова руководителей Третьего рейха. Таким мнением поделился председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

В качестве примера спикер ГД привел расследование лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, связанное с причастностью Байдена к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2".

"Если Трумэн (Гарри Трумэн, 33-й президент США. – Прим. ред.) стал преступником, применившим атомное оружие против мирных жителей Хиросимы и Нагасаки, то Байден – террористом, отдавшим приказ на уничтожение энергетической инфраструктуры своих стратегических партнеров: Германии, Франции, Нидерландов", – написал Володин в своем телеграм-канале.

По мнению председателя российской Госдумы, решение американского лидера превратилось в "устрашение своих вассалов", которые хотели развивать собственную экономику в интересах граждан.

Ранее Байден выступил перед конгрессом, где назвал рекордно высокую инфляцию в США последствием пандемии COVID-19 и специальной военной операции РФ на Украине.

Американский президент подчеркнул, что уровень инфляции достиг наивысших за более чем 40 лет значений и граждане вынуждены платить "путинский налог" на топливо и продукты.

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