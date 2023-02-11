Авиация НАТО в июне летала над местами будущих утечек на "Северном потоке" – Flightradar24

Фото: kustbevakningen.se

Самолеты военно-морских сил США и Германии в июне 2022 года во время проведения учений Baltops-22 неоднократно выполняли полеты над местами будущих утечек на "Северных потоках". Об этом со ссылкой на данные Flightradar24 сообщает РИА Новости.

Согласно данным сервиса, самолеты НАТО P-3 Orion и P-8 Poseidon в промежутке с 8 по 16 июня регулярно выполняли полеты над местами будущих взрывов. При этом самолеты снижались до малых высот и выключали транспондеры, в связи с чем часть их траекторий не была записана.

Минимальная высота полета военных самолетов в тех частях маршрута, что попали на системы записи мониторинга, составляла менее 600 метров. Уточняется, что в ближайшие дни вне отрезка с 8 по 16 июня авиация НАТО не летала в тех районах.

Ранее сообщалось, что самолет-разведчик США P-8A Poseidon утром 26 сентября 2022 года следил за последствиями утечки на газопроводе "Северный поток" в Балтийском море. Об этом также свидетельствуют данные портала Flightradar24.

Американский журналист Сеймур Херш, ранее выдвинул версию о том, что США установили взрывчатку под "Северными потоками" в ходе учений НАТО. По утверждению журналиста, через три месяца после установки взрывчатку дистанционно активировали норвежцы.

В Пентагоне заявляют о непричастности Вашингтона к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Согласно позиции американских властей, США не имеют отношения к данному инциденту.

Эксперты указали на косвенные доказательства причастности США к взрывам "Северных потоков"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!