Журналист, обвинивший США в подрыве "Северных потоков", отказался выступать в Госдуме

Фото: kustbevakningen.se

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, заявивший о причастности США к утечкам на "Северных потоках", отказался выступать в Госдуме РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

"Большое спасибо, но я занимаюсь историями, а не политикой", – заявил Херш.

Однако, уточняется, что Херш не исключает выступления в Госдуме в будущем.

Журналиста, после публикации его расследования, пригласили выступить на площадке комиссии по биолабораториям. Об этом заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Три утечки были обнаружены на "Северных потоках" 26 сентября 2022 года. Первая из них произошла на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две утечки произошли на обеих нитках "Северного потока – 1".

Четвертая утечка была зафиксирована в шведской экономической зоне 29 сентября.

Херш заявил, что взрывчатку под газопроводами летом прошлого года установили водолазы США во время учений НАТО. Он считает, что самолет военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй 26 сентября, который и привел в действие взрывчатку.

В Белом доме и ЦРУ категорически отрицают причастность Вашингтона к диверсии на газопроводах, называя эту информацию вымыслом и ложью.

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