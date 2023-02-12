Захарова призвала НАТО собрать саммит для расследования подрыва "Северных потоков"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу расследования американского журналиста Сеймура Херша о взрывах на газопроводах "Северные потоки". Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Захарова подчеркнула, что в расследовании Херша о Северных потоках "фактов хоть отбавляй". Она возмутилась, что материал не комментируют специалисты из НАТО, которые "раз в год регулярно выдвигали абсурдные обвинения на пустом месте".

"Так когда же соберется экстренный саммит НАТО для разбора ситуации?", – задалась вопросом Захарова.

Херш ранее выдвинул версию о том, что США установили взрывчатку под "Северными потоками" в ходе учений НАТО. По его утверждению, через три месяца после установки взрывчатку дистанционно активировали норвежцы.

Также сообщалось, что самолет-разведчик P-8A Poseidon США утром 26 сентября 2022 года следил за последствиями утечки на газопроводе "Северный поток" в Балтийском море. Маршрут самолета был составлен с учетом дозаправки над Польшей и совпал со временем происшествия.

В Пентагоне заявляют о непричастности Вашингтона к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Согласно позиции американских властей, США не имеют отношения к данному инциденту.

Эксперты указали на косвенные доказательства причастности США к взрывам "Северных потоков"

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