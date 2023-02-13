Эксперт заявил, что Пентагон специально запустил объекты над США

Фото: depositphotos/icholakov01

Эксперт по военно-политическим вопросам, доктор политических наук Михаил Александров считает, что Пентагон специально запустил объекты над США для отвлечения внимания от "Северных потоков". Об этом сообщает Pravda.Ru.

Александров отметил, что после заявления Сеймура Херша об установке водолазами США в ходе учений НАТО взрывчатки под газопроводами "Северный поток" и "Северный поток – 2" летом 2022 года Соединенные Штаты намеренно раскрутили тему по поводу сбитых летательных аппаратов для того, чтобы перевести внимание общественности.

По словам эксперта, администрация президента США Джо Байдена была обвинена в преступлениях. Александров считает, что позже представителей администрации может ожидать уголовное наказание.

"Китайцы уже отыгрались на американцах по полной и сняли развединформацию с американских шахт МБР, которые находятся в Монтане и Северной Дакоте. Поэтому можно предполагать, что США сами действуют", – отмечает эксперт.

Американский бизнесмен, владелец компании SpaceX Илон Маск прокомментировал в своем аккаунте Twitter ситуацию с ранее сбитыми неопознанными летающими объектами в США и Канаде.

"Не волнуйтесь, просто некоторые из моих (инопланетных. – Прим. ред.) друзей заходят", – написал Маск.

Военные США 4 февраля сбили принадлежащий КНР аэростат у побережья страны. В Госдепартаменте заявили, что сбитый китайский объект был оснащен техникой для разведки.

В свою очередь, МИД КНР выразил решительное недовольство и протест против действий Соединенных Штатов, в результате которых был сбит китайский аэростат.

Накануне Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) также сбило неопознанный объект в небе над Северной Канадой. До этого военные США сбили аэростат, замеченный в небе над штатом Аляска.

Глава НОРАД Глен ван Херк заявил, что сбитые в последние дни в воздушном пространстве над Северной Америкой летательные аппараты имели внеземное происхождение.



Новости мира: последние неопознанные объекты в небе над США были сбиты из предосторожности

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!