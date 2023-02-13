Военные не исключают версию внеземного происхождения сбитых над США объектов – глава NORAD

Фото: AP Photo/Jose Luis Magana

Глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк заявил, что не исключает возможность того, что сбитые в последние дни в воздушном пространстве над Северной Америкой летательные аппараты имели внеземное происхождение. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналисты спросили у ван Херка, могут ли военные исключить версию внеземного происхождения сбитых в последние дни объектов.

"Я предоставлю разведке и контрразведке вынести заключение на данный счет. Лично я на данном этапе не исключаю никаких версий", – заявил глава NORAD.

Он также добавил, что американские военные проводят оценку каждой угрозы, которая приближается к Северной Америке и пытаются их идентифицировать.

По словам главы NORAD, он также не может объяснить, как летательные аппараты оставались в воздухе.

"Я не в состоянии объяснить, как они оставались в воздухе. Возможно, внутри конструкции был наполненный газом шар или двигательная установка того или иного типа. Однако, очевидно, что они держались в воздухе", – сообщил ван Херк.

Помощник шефа Пентагона Мелисса Далтон, в свою очередь, отметила, что в США пока что не смогли оценить, что из себя представляют последние объекты, сбитые в небе над континентом.

В Пентагоне также заявили, что сбитые объекты очевидно отличались от аэростата КНР, который перехватили 4 февраля. Кроме того, в американском военном ведомстве сообщили, что все три сбитых в течение недели военными США объекты были похожи друг на друга по размеру и скорости перемещения.

Военные рассчитывают получить больше информации об объектах, когда доберутся до обломков аппаратов, которые были сбиты над Аляской, Канадой и над американским озером Гурон.

Военные США сбили в течение недели несколько летательных объектов. Так, в пятницу, 10 февраля, военные сбили летающий объект, замеченный в небе над штатом Аляска. 12 февраля, авиация Канады и США сбила неопознанный воздушный объект над Канадой. Очередной летающий объект был подбит над озером Гурон.



Авиация Канады и США сбила неопознанный воздушный объект над Канадой

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