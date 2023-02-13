США сбили очередной летающий объект над озером Гурон – конгрессмен Бергман

Фото: Planet Pix via ZUMA Press Wire/Zuma/TASS

Военные летчики США сбили очередной летающий объект в небе над Северной Америкой. Об этом заявил конгрессмен-республиканец Джек Бергман в своем Twitter.

Перехват объекта произошел над озером Гурон на границе с Канадой. За несколько часов до проведения операции США закрывали часть воздушного пространства на севере страны.

Конгрессмен дал высокую оценку "решительным действиям пилотов-истребителей".

4 февраля военные США сбили аэростат, принадлежащий Китаю, у побережья страны. После проведения операции начался сбор обломков летательного аппарата из воды. После изучения обломков, в Госдепе заявили, что сбитый аэростат был оснащен техникой для разведки.

Впоследствии военные США сбили еще несколько летательных объектов. Так, в пятницу, 10 февраля, военные сбили аэростат, замеченный в небе над штатом Аляска.

Затем, 12 февраля, авиация Канады и США сбила неопознанный воздушный объект над Канадой.

В США заявили, что сбитый аэростат КНР мог перехватывать сигналы мобильной связи

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