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Политика

Авиация Канады и США сбила неопознанный воздушный объект над Канадой

Авиация Канады и США сбила неопознанный воздушный объект над Канадой

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Авиация Канады и США сбила неопознанный воздушный объект над Канадой. Об этом сообщил канадский премьер Джастин Трюдо.

Аппарат летел на высоте около четырех тысяч километров и представлял потенциальную угрозу для гражданской авиации. Его сбили в 160 километрах от канадско-американской границы истребителем F-22.

Ни власти, ни военные пока не раскрывают, что это был за объект и кому он может принадлежать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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