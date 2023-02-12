Авиация Канады и США сбила неопознанный воздушный объект над Канадой. Об этом сообщил канадский премьер Джастин Трюдо.

Аппарат летел на высоте около четырех тысяч километров и представлял потенциальную угрозу для гражданской авиации. Его сбили в 160 километрах от канадско-американской границы истребителем F-22.

Ни власти, ни военные пока не раскрывают, что это был за объект и кому он может принадлежать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

