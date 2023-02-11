09:26Общество
В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за метели
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Гидрометцентр России объявил в Москве и Московской области желтый уровень погодной опасности из-за сильной метели. Об этом сообщается на сайте организации.
"Желтый – погода потенциально опасна", – следует из прогностической карты.
Предупреждение будет действовать с 21:00 субботы, 11 февраля, до 11:00 воскресенья, 12 февраля.
Ранее в Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет актуально до 21:00 11 февраля.
По данным синоптиков, высота сугробов в столице в начале следующей недели может достигнуть 38 сантиметров. Синоптики добавили, что уже в воскресенье "все будет белым-бело".
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