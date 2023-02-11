Москвичей предупредили о метелях и гололедице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу, 11 февраля, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, снег, метели и гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в столице составит от 0 до 2 градусов мороза, в области – от 0 до 5 градусов мороза.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью от 6 до 11 метров в секунду, местами ожидаются порывы 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Предупреждение об опасности из-за гололедицы продлили в Москве. Оно будет актуально до 21:00 субботы, 11 февраля.

В выходные также будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за снегопада. По данным синоптиков, Москву и весь столичный регион охватят снегопад и метель.

Руководитель Гидрометцентра рассказал о предстоящей метели в столице

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