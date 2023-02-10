Желтый уровень опасности из-за снегопада будет действовать в Москве в выходные

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Гидрометцентр России предупредил москвичей о желтом уровне погодной опасности, который будет действовать с вечера субботы, 11 февраля, до 11:00 воскресенья, 12 февраля.

По данным синоптиков, Москву и весь столичный регион охватят снегопад и метель.

"Погода потенциально опасна", – отметили в Гидрометцентре.

Также в столице продолжает действовать предупреждение о гололедице.

Ранее сообщалось, что высота сугробов в столице в начале следующей недели может достигнуть 38 сантиметров. Синоптики добавили, что уже в воскресенье, 12 февраля, "все будет белым-бело".

При этом эксперты пообещали комфортную для середины февраля температуру. Ночью столбики термометров местами опустятся до -8 градусов, днем – до -5 градусов. В ночь на понедельник, 13 февраля, температура воздуха в городе опустится до 10 градусов ниже нуля.



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