15:29Общество
Желтый уровень опасности из-за снегопада будет действовать в Москве в выходные
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Гидрометцентр России предупредил москвичей о желтом уровне погодной опасности, который будет действовать с вечера субботы, 11 февраля, до 11:00 воскресенья, 12 февраля.
По данным синоптиков, Москву и весь столичный регион охватят снегопад и метель.
"Погода потенциально опасна", – отметили в Гидрометцентре.
Также в столице продолжает действовать предупреждение о гололедице.
Ранее сообщалось, что высота сугробов в столице в начале следующей недели может достигнуть 38 сантиметров. Синоптики добавили, что уже в воскресенье, 12 февраля, "все будет белым-бело".
При этом эксперты пообещали комфортную для середины февраля температуру. Ночью столбики термометров местами опустятся до -8 градусов, днем – до -5 градусов. В ночь на понедельник, 13 февраля, температура воздуха в городе опустится до 10 градусов ниже нуля.
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