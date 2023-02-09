Сугробы в Москве могут вырасти до 38 см на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Высота сугробов в Москве в начале следующей недели может достигнуть 38 сантиметров. Об этом сообщается на сайте центра погоды "Фобос".

"К утру воскресенья (12 февраля) все будет белым-бело. Сугробы в столице вырастут с нынешних 28 до 34–35 сантиметров", – говорится в сообщении.

При этом, отмечают синоптики, температура воздуха в столице будет комфортной для середины февраля. Ночью столбики термометров местами опустятся до -8 градусов, днем – до -5 градусов.

В ночь на понедельник, 13 февраля, температура воздуха в городе опустится до 10 градусов ниже нуля.

По прогнозам специалистов, вторая декада февраля будет больше соответствовать климатическим нормам, чем первая.

До вечера пятницы, 10 февраля, в Москве будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Его продлили до 22:00 последнего рабочего дня недели. Предупреждение также распространили на Подмосковье.



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