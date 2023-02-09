Москвичам рассказали о погоде в предстоящие выходные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В субботу, 11 февраля, в Москве прогнозируется до 2 градусов мороза. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные метеонаблюдений.

Утром в субботу ожидается небольшой снег. Скорость ветра в этот день будет доходить до 1,2 метра в секунду.

"В воскресенье, 12 февраля, в Москве снова выпадет небольшой снег, а среднесуточная температура достигнет -4 градусов", – поделился руководитель сервиса "Яндекс Погода" Александр Ганьшин.

В субботу плюсовая температура ожидается в Ростове-на-Дону. Также в воскресенье в Петербурге прогнозируется до 1 градуса тепла.

Между тем в Омске, Новосибирске и Екатеринбурге сохранятся заморозки. Холоднее всего будет в Новосибирске, Красноярске, Омске и Челябинске, там показатели термометров достигнут -17 градусов.

Ранее в российском Гидрометцентре поделились, что в четверг, 9 февраля, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями, небольшим снегом и гололедицей. В дневное время столбики термометров покажут от 2 градусов мороза до 0.

В Москве и Подмосковье продолжает действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение продлится до 11:00 пятницы, 10 февраля.

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 9 февраля

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