Москвичам назвали самый холодный февральский день

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичей предупредили о самом холодном дне месяца – 8 февраля, сообщает News.ru.

Руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов рассказал, что на данный момент в столице высокое атмосферное давление, а также наблюдается сильная облачность.

В скором времени небо начнет проясняться, добавил эксперт.

"Так, столбик термометра встанет на отметке 7 градусов ниже ноля. В то же время ни ветра, ни сильных осадков в столице не ожидается", – рассказал синоптик.

Ранее сообщалось, что в четверг, 9 февраля, температура воздуха в столице поднимется до +1 градуса. А уже 10 и 11 февраля в столице прогнозируется небольшой снег и минусовая температура.

"Утро": 2 градуса мороза ожидается в столице 8 февраля

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