Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве и области до 9 февраля

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве и области до 9 февраля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, гололедица сохранится до 12:00 четверга, 9 февраля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха в Москве поднимется до одного градуса тепла 9 февраля. По его словам, столица будет находиться в теплой части антициклона.

На следующий день столбики термометров в городе опустятся до -3...-1 градус днем и до -6 градусов ночью. При этом температура воздуха 12 февраля, когда ожидается -5 градусов, будет соответствовать климатической норме последнего зимнего месяца.



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