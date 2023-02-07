Москвичам пообещали возвращение оттепели к четвергу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Морозы покинут столичный регион уже к четвергу, 9 февраля, после чего в Москву вернется оттепель. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

"Похолодание будет, но не сильным и катастрофическим. В лучшем случае температура приблизится к своей климатической норме, длительным этот процесс не будет. Уже с четверга к нам снова вернется оттепель", – поделился синоптик.

По данным российского Гидрометцентра, во вторник, 7 февраля, в Москве прогнозируется облачная с прояснениями погода без осадков, а также гололедица.

Температура воздуха в столице составит от -3...-5 градусов. В области будет холоднее – от -3...-8 градусов. Атмосферное давление остановится на показателе в 766 миллиметров ртутного столба.

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