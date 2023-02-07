Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус предупредил москвичей о высоком атмосферном давлении, которое установится в столице 7 февраля.

"Погодный фактор, на который стоит обратить внимание, особенно метеозависимым людям, – это очень высокое атмосферное давление. В течение дня показания барометра будут расти, и к вечеру они составят 766 миллиметров ртутного столба, что на 18–20 единиц выше нормы", – передает ТАСС его слова.

Кроме того, синоптик обратил внимание на то, что Москва оказалась под влиянием антициклона. Во вторник в городе будет облачно с прояснениями. Температура в столице будет колебаться от -3 до -5 градусов, в Подмосковье – от -2 до -7 градусов.

Москвичам не стоит ждать большого количества осадков, добавил Леус. Ветер южного и юго-восточного направления будет не сильным – 1–6 метров в секунду.

Ранее Леус сообщил, что на этой неделе в Центральной России ожидается переменчивая погода: температура воздуха сначала вернется к климатической норме, однако затем снова слегка потеплеет.

По его словам, это связано с приходом с северо-запада скандинавского антициклона, который принесет холодный воздух. В четверг, 9 февраля, на смену антициклону придет северо-атлантический циклон. Он пройдет по северу европейской части страны и принесет пасмурную погоду.

Ожидаются осадки, в основном в виде снега, а температура вновь поднимется: ночью – до -7...-3 градусов, а днем – до -3...0 градусов.

Москвичам рассказали о погоде 7 февраля

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