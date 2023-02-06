Синоптик спрогнозировал переменчивую погоду в Центральной России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На этой неделе в Центральной России ожидается переменчивая погода: температура воздуха сначала вернется к климатической норме, однако затем снова слегка потеплеет. Об этом радиостанции "Комсомольская правда" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Температура довольно заметно понизится, и после такого теплого начала февраля вернется в рамки климатической нормы", – сказал он.

По его словам, это связано с приходом с северо-запада скандинавского антициклона, который принесет холодный воздух. Так, в ночь на 7 февраля в Москве столбики термометров покажут 10–12 градусов мороза, а в Подмосковье – 10–15 градусов.

При этом в четверг, 9 февраля, на смену антициклону придет северо-атлантический циклон. Он пройдет по северу европейской части страны и принесет пасмурную погоду. Ожидаются осадки, в основном в виде снега, а температура вновь поднимется: ночью – до -7...-3 градусов, а днем – до -3...0 градусов.

Ранее сообщалось, что понедельник и вторник, 6 и 7 февраля, станут самыми холодными днями в Москве на текущей неделе. Так, днем в эти дни синоптики прогнозировали до 8 градусов мороза,

Кроме того, москвичей предупреждают об аномально высоком атмосферном давлении в течение более чем половины текущей недели. Так показатели барометров будут в среднем на 20 единиц выше климатической нормы.



"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 7 февраля

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